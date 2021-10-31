За сутки на Ставрополье привились от COVID-19 еще 11 тысяч человек

В Ставропольском крае за сутки вакцинацию против новой коронавирусной инфекции прошли еще 11 тысяч человек. Столько жителей региона сделали прививку первым компонентом вакцины от COVID-19. Об этом рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Всего вакцинацию против ковида прошли уже 838,5 тысячи человек.

Напомним, что 30 октября 2021 года в регионе COVID-19 подтвердился у 445 человек, что является абсолютным максимумом за все время пандемии. И скончались 36 - невиданное число умерших за сутки пациентов, не сумевших побороть болезнь.