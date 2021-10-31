Житель Ставрополья перевел телефонному мошеннику почти 1 млн рублей

Под видом работника юридического агенства мошенник похитил у 28-летнего жителя Буденновска почти 1 млн рублей. Потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что ему нужно оплатить штрафы и подоходный налог за якобы имеющиеся у него средства за пределами России.

Проверять информацию жертва аферы не стал, потому что несколько лет назад участвовал в торгах на интернет-площадках. Решил, речь об этом.

- Следуя инструкциям звонившего, перевел на указанные злоумышленником счета более 800 тысяч рублей, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Когда же молодой человек все осознал, немедленно обратился за помощью в полицию. Заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительности.