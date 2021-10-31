В страшном ДТП в Нальчике погибли двое 20-летних пассажиров

Фото: пресс-служба УГИБДД по КБР

В Нальчике 31 октября около 4:30 часов на улице Тарчокова произошло смертельное ДТП. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе УГИБДД по Кабардино-Балкарии, под управлением 27-летнего жителя поселка Кенже автомобиль «OPEL INSIGNIA» протаранил придорожное дерево. Перед тем машина налетела на каменный бордюр. Все произошло напротив дома № 119. Машине сорвало крышу. И кузов не подлежит восстановлению.

- В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира иномарки, 20-летние местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью, водитель госпитализирован. Причины и обстоятельства происшествия выясняются, - комментируют в ведомстве.

Инспекторы просят соблюдать правила дорожного происшествия и беречь свои и чужие жизнь и здоровье.