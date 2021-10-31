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Происшествия31 октября 2021 19:23

Житель Дагестана нашел в горной реке сотни использованных шпритцов

Мешки с эпидемиологически опасными отходами были сброшены в воду, которую пьют местные жители
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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Житель села Чалда (Гергебильский район Дагестана) нашел в реке Аварское Койсу использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций.

Мужчина собирается писать заявление на главу села, чтобы причлевлечь того к ответственности.

- И это не все, что я снял. Там мешками! Как такое можно было сотворить?! В горную речку такое выбросить! - негодует автор видео.

Заметим, что это не просто пластик, который наносит экологический вред. А эпидемиологически опасные отходы в воде, которую местные жители пьют.

Житель Дагестана нашел в горной реке сотни использованных шпритцов