Житель Дагестана нашел в горной реке сотни использованных шпритцов

Житель села Чалда (Гергебильский район Дагестана) нашел в реке Аварское Койсу использованные одноразовые шприцы и системы для внутривенных инъекций.

Мужчина собирается писать заявление на главу села, чтобы причлевлечь того к ответственности.

- И это не все, что я снял. Там мешками! Как такое можно было сотворить?! В горную речку такое выбросить! - негодует автор видео.

Заметим, что это не просто пластик, который наносит экологический вред. А эпидемиологически опасные отходы в воде, которую местные жители пьют.