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Здоровье1 ноября 2021 8:37

Количество привитых ставропольцев составило 844 тысячи человек

При этом на 1 ноября Ставрополье обновило антирекорд заболеваемости коронавирусом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К 1 ноября 2021 года на Ставрополье от коронавируса привились более 844 тысячи местных жителей. Об этом рассказал глава региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

За сутки заразились 453 человека, что стало новым антирекордом для края. Выздоровели 129 человек, погибли - 35.

- Но общая динамика распространения инфекции пока не замедляется, есть новые смертельные случаи на фоне COVID-19, - написал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае резко сокращается число свободных ковид-коек в больницах. Губернатор рассказал, что в правительстве разрабатывают план по разворачиванию мест для пациентов с коронавирусом в гостиницах и недостроенных ТЦ.