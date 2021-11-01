Дзюдоист из Осетии выиграл чемпионат мира среди военнослужащих во Франции

Фото: inaltasoev

Дзюдоист из Северной Осетии взял «золото» на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) во Франции. 23-летний Инал Тасоев блестяще выступил в весовой категории свыше 100 кг.

Как сообщает пресс-служба республиканского министерства физической культуры и спорта, в решающем поединке против спортсмена из Бразилии Тасоев оказался сильнее и проворнее.

Заметим, что Инал – двукратный чемпион Европы, победитель Европейских игр 2019 года, бронзовый призер чемпионата мира-2018 и серебряный призер чемпионата Европы 2020 года.