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Происшествия1 ноября 2021 9:38

В Новоалександровском округе автомобиль слетел с трассы, есть погибшие

Водителем оказался житель Ростовской области
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что 31 октября в Новоалександровском муниципалитете Ставрополья в ДТП погиб водитель ВАЗ - 21063. Машина слетела с трассы на поле и перевернулась.

По предварительным данным, водитель - житель Ростовской области. Он ехал по трассе "Новоалександровск – Григорополисская – Армавир" в сторону станицы Григорополисской. Мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы, автомобиль перевернулся и лег на крышу.

Сотрудники ведомства предполагают, что причиной аварии могло стать состояние здоровья водителя и банальная усталость - он мог просто уснуть за рулем. Других участников ДТП нет, сейчас проводят экспертизы, чтобы выяснить причину смерти ростовчанина.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии в Ставрополе, в которой пострадали три человека. ДТП произошло примерно в это же время 31 октября.