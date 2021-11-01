В Новоалександровском округе автомобиль слетел с трассы, есть погибшие

Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

В пресс-службе Госавтоинспекции рассказали, что 31 октября в Новоалександровском муниципалитете Ставрополья в ДТП погиб водитель ВАЗ - 21063. Машина слетела с трассы на поле и перевернулась.

По предварительным данным, водитель - житель Ростовской области. Он ехал по трассе "Новоалександровск – Григорополисская – Армавир" в сторону станицы Григорополисской. Мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы, автомобиль перевернулся и лег на крышу.

Сотрудники ведомства предполагают, что причиной аварии могло стать состояние здоровья водителя и банальная усталость - он мог просто уснуть за рулем. Других участников ДТП нет, сейчас проводят экспертизы, чтобы выяснить причину смерти ростовчанина.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии в Ставрополе, в которой пострадали три человека. ДТП произошло примерно в это же время 31 октября.