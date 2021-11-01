В Буденновске водитель, который нарушил ПДД 25 раз за год, устроил аварию

В Буденновске 20-летний водитель устроил ДТП, в котором пострадали три человека. За 2021 год его привлекали 25 раз за нарушение правил дорожного движения, теперь встал вопрос о возбуждении уголовного дела.

31 октября на проспекте Калинина молодой человек пересек сплошную и столкнулся со встречным Ситроен Берлинго. В результате в больницу попали виновник ДТП, его 15-летний пассажир и водитель иномарки.

- Пострадавший водитель ВАЗа, житель Буденновска, только в этом году 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. После ДТП в отношении водителя составлены еще 4 материала: за технические неисправности, за тонировку, за отсутствие страхового полиса и за выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения, - сказано в сообщении ведомства.

Виновнику аварии потеряет права и заплатит штраф в 5 тысяч рублей. Также Госавтоинспекция начала проверку по факту аварии, думают о возбуждении уголовного дела.