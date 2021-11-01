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Происшествия1 ноября 2021 11:10

Судимый ставрополец убил коллегу по работе ударом ножом в пах

Пострадавшего госпитализировали, но спасти не смогли
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Полиция Ленинградской области задержала мужчину, работника одного из местных заводов, за поножовщину. Он убил своего коллегу ударом ножом в пах, его доставили в больницу, но спасти не смогли.

Известно, что преступник уже был судим за кражу. Он признался, что ударил оппонента ножом из-за внезапной ссоры после совместного застолья.

- 31 октября в 23:42 в полицию поступило сообщение от охранника о том, что на территории завода ножевое ранение. В 00:10 прибывшим на место происшествия нарядом ГИБДД обнаружен житель Краснодарского края 1988 года рождения, работник завода, проживающий на территории данного завода, который госпитализирован экипажем скорой медицинской помощи в межрайонную больницу с ножевым ранением в область паха, где, не приходя в сознание, скончался в приемном покое, - сообщает источник "КП-Петербург".

Преступник находится в изоляторе, сейчас решают вопрос с возбуждением уголовного дела. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об убийстве двух девушек "по вызову" в Дагестане. Убийца заявил, что они оскорбили его мужское достоинство.