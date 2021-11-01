Житель Изобильненского округа пойдет под суд за убийство и сожжение тела женщины

В СУ СК России по Ставропольскому краю сообщили, что правоохранители завершили расследование дела жителя Изобильненского муниципалитета об убийстве его знакомой. Он зарезал женщину и, испугавшись, сжег ее тело в банной печи.

По данным следствия, преступнику 54 года, жил в станице Новотроицкой. Во время пьяного застолья он разозлился на свою знакомую и ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась от ранения, а преступник решил "замести следы" и сжег ее тело в банной печи.

Инцидент произошел в декабре 2020 года.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о поножовщине на одном из заводов Ленинградской области, виновником которой стал уроженец Ставропольского края. Он ударил своего коллегу ножом в пах, ранение стало смертельным.