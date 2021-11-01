На Ставрополье к 1 ноября осталось 229 тысяч доз первого компонента вакцины

В министерстве здравоохранения Ставропольского края сообщили, что к 1 ноября в регионе имеется 229908 доз первого компонента вакцины ГаммаКовидВак. А также более 174 тысяч доз второго компонента вещества.

- Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 257211 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1228 человек, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что число иммунизированных жителей Ставропольского края составило более 844 тысячи человек. Но при этом несколько дней подряд регион устанавливает антирекорды заболеваемости COVID-19.