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Здоровье1 ноября 2021 11:55

На Ставрополье к 1 ноября осталось 229 тысяч доз первого компонента вакцины

В краевом Минздраве рассказали о ходе прививочной кампании
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В министерстве здравоохранения Ставропольского края сообщили, что к 1 ноября в регионе имеется 229908 доз первого компонента вакцины ГаммаКовидВак. А также более 174 тысяч доз второго компонента вещества.

- Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 257211 человек, причем за последние сутки вакцинированных в этой возрастной группе стало больше на 1228 человек, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что число иммунизированных жителей Ставропольского края составило более 844 тысячи человек. Но при этом несколько дней подряд регион устанавливает антирекорды заболеваемости COVID-19.