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Здоровье1 ноября 2021 12:41

Жительница Ессентуков обратится в прокуратуру после недельного ожидания врача

Администрация медучреждения уже давала официальный комментарий по этой ситуации
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Жительница Ессентуков, которая пожаловалась на недельное ожидание врача после сообщения о симптомах коронавируса, собирается обратиться в прокуратуру. Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграме, отметив аккаунты всех компетентных ведомств.

По словам пациентки, 25 октября она обнаружила у себя симптомы коронавируса. Девушка сразу вызвала медиков. Но, по ее словам, в течение пяти дней к ней никто не приехал.

- 25.10.2021 я позвонила в Ессентукскую поликлинику и вызвала врача. Мне открыли больничный, однако до сегодняшнего дня ко мне никто так и не пришел и даже не позвонил (орфография и пунктуация автора сохранены), - написала на своей странице в Инстаграм молодая жительница ставропольского курорта.

В администрации поликлиники пояснили, что запрос девушки был зафиксирован, сначала врач проконсультировал ее по телефону, а позже пришел лично на дом. Когда он осмотрел девушку, ее температура тела была в норме.

Напомним, сейчас все медицинские учреждения региона работают в усиленном режиме. С каждым днем количество заболевших коронавирусом увеличивается, за последние два дня регион побил антирекорд по количеству инфицированных.