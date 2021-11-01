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Общество1 ноября 2021 12:59

350 ставропольцев могут лишить водительских прав после операции "Скорость"

Автомобилисты были пойманы на нарушении скоростного режима, на них составили административные акты
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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350 водителей из Ставропольского края могут лишиться прав за превышении скорости, всего в рамках операции "Скорость" правоохранители составили 1,2 тысячи актов. Проверки на дорогах проходили в два этапа: в начале и конце октября.

Правонарушителей останавливали правонарушителей практически во всех муниципалитетах Ставрополья. Проведение таких рейдов является превентивным ударом по ДТП, которые случаются из-за превышения скорости.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что под угрозу лишения прав уже попадали 400 автомобилистов в рамках предыдущей операции.