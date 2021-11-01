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Здоровье1 ноября 2021 13:56

В Карачаево-Черкесии умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Антирекорд по смертности не обновлялся с 20 октября
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Оперштаб по КЧР сообщил, что республика установила новый антирекорд по смертности от коронавируса. До этого наивысший показатель фиксировали 20 октября с 10 погибшими.

- В КЧР от коронавируса за прошедшие сутки скончались 12 человек. Это самой высокий показатель с начала пандемии. В целом, на сегодняшний день в республике от COVID-19 скончался 761 человек, - сказано в сообщении ведомства.

А в Ставропольском крае каждый день от коронавируса умирают больше 30 человек. По состоянию на 1 ноября в регионе скончались 35 человек, заразились 453, выздоровели 129.