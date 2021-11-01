Каникулы со звездами: МТС подготовила более 200 творческих мастер-классов для школьников

На долгих осенних каникулах благодаря МТС школьники смогут провести время интересно и с пользой, пройдя бесплатные обучающие программы по изобразительному искусству, вокалу, актерскому мастерству, блогингу, диджеингу, тележурналистике и другим творческим направлениям.

Причем авторы мастер-классов - это российские звезды, педагоги ведущих вузов, музеев и студий страны, такие как Полина Гагарина, Игорь Гуляев, создатели «Фиксиков», сотрудники Третьяковской галереи, мастера ГИТИСа и другие признанные в России и за рубежом мастера. В видеоформате они поделятся с детьми как своими фундаментальными знаниями об искусстве, так и личными лайфхаками на тему творчества и самореализации.

Кроме того, здесь же, на онлайн-платформе, МТС запустила конкурсы. Для участия в них ребята должны выполнить творческое задание, которое мастера дают в конце каждой обучающей программы, и загрузить свои работы на сайт.

К примеру, «Фиксики» предлагают дать старым вещам вторую жизнь, создав из них поделку; культурный проект «РУС ПРЕСС ФОТО» - сделать фото на тему «Сохраняем природу»; ГИТИС и Полина Гагарина - записать отрывок выступления; Третьяковская галерея - подготовить эскиз растения родного края.

Победителям предоставят уникальные творческие возможности: пройти стажировку в крупнейшей анимационной студии страны и познакомиться с создателями любимых мультгероев, поучаствовать в одной из самых масштабных фотовыставок страны, выставить свою работу в Третьяковске, выступить на одной сцене с кумирами.