На Ставрополье до 2022 года начнут строить 6 медучреждений за 420 млн

В минстрое Ставропольского края сообщили, что до конца 2021 года в регионе начнут строительство еще шести медицинских учреждений. На эти цели выделили 420 миллионов рублей по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Уже сейчас в крае строят 26 поликлиник, амбулаторий и больниц. В основном они находятся в отдаленных частях городских округов, где изначально не было медицинских учреждений. Однако не все работы проходят гладко.

- К сожалению, в Шпаковском округе столкнулись с недобросовестным подрядчиком, который сильно нарушил сроки строительства, из-за чего мы были вынуждены расторгнуть с ним контракт, - рассказал глава ведомства Валерий Савченко.

Всего в 2021 году выделили около двух миллиардов рублей на строительство медицинских учреждений в регионе.