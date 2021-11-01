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Происшествия1 ноября 2021 15:12

В колонии Ставрополья нашли наркотики внутри станков для бритья

Сотрудники учреждения проверили очередную "передачку" и нашли запрещенные вещества
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В региональном подразделении УФСИН рассказали, что в одной из колоний Ставрополья проверяющие нашли запрещенные вещества внутри станков для бритья. Их хотели передать одному из заключенных, но контроль сотрудников не прошли.

- Сотрудниками колонии было обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета. По внешним признакам оно напоминало наркотик, - сказано в сообщении ведомства.

После обнаружения вещества сразу отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотик. Это далеко не первый случай попытки незаконно пронести что-то внутрь колонии.

Фаршировали наркотиками чеснок, пытались передать сим-карты внутри дезодорантов, еды и т.д.