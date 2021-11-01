Памятник терским казакам воздвигнут в сквере Победы в Пятигорске

В администрации Пятигорска сообщили о начале конкурса эскизов памятника терским казакам. Монумент хотят установить в сквере Победы, сейчас благоустраивают площадку. Инициатором возведения памятника стала Горячеводская казачья община.

- Станица Горячеводская, а ныне поселок Горячеводский, является центром пятигорского казачества. И в самом его сердце - сквере Победы - должен появиться памятник, напоминающий о важной и непростой миссии казаков, которой они следовали на протяжении всего своего существования, - сказано в сообщении.

Заявки на конкурс будут принимать до 15 декабря, затем специалисты выберут лучший и утвердят его в качестве проекта.