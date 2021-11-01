Министр внутренних дел России наградил полицейских со Ставрополья за спасение альпиниста

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев 1 ноября 2021 года наградил 30 сотрудников полиции государственными и ведомственными наградами. За мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших, их получили в том числе сотрудники отряда спецназначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На горе Кара-Джаш старшие лейтенанты полиции Роман Артемьев, Даниил Иноземцев, Роман Тищенко и Михаил Фоминых помогли сорвавшемуся альпинисту. И не просто оказали первую помощь, но не дожидаясь спасателей, спустили его с высоты около 3000 метров, используя специальное снаряжение и подручные средства. Эвакуация в сложных условиях заняла больше пяти часов.

Удостоили наград представителей различных подразделений из Москвы, Бурятии, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Тульской областей, Управления на транспорте по СФО и Казанского юридического института МВД России.

Кстати, в настоящий момент проходит конкурс "Народный участковый", который организовала совместно с МВД России "Комсомольская правда". Ставропольский край представляет в нем майор полиции и участковый уполномоченный отдела МВД России по Пятигорску Ислам Хуранов.