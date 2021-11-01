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Происшествия1 ноября 2021 17:21

Полиция Ставрополья поймала доцента мединститута на взятке с помощью студента

Он был специальным ассистентом для того, чтобы схватить преподавателя "зс поличным"
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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СУ СК по Ставропольскому краю сообщил, что доцента кафедры медицинского университета подозревают в получении крупной взятки на рабочем месте. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года доцент взял 80 тысяч рублей у студента за хорошую оценку на экзамене. Однако студент оказался подсадным, полиция получила неопровержимые улики против взяточника.

- Следователь СКР проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении ведомства.