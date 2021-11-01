Полиция Ставрополья поймала доцента мединститута на взятке с помощью студента

СУ СК по Ставропольскому краю сообщил, что доцента кафедры медицинского университета подозревают в получении крупной взятки на рабочем месте. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года доцент взял 80 тысяч рублей у студента за хорошую оценку на экзамене. Однако студент оказался подсадным, полиция получила неопровержимые улики против взяточника.

- Следователь СКР проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении ведомства.