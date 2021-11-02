Вкладывать деньги стало еще выгоднее: Уралсиб повысил ставки

Фото: банка "Уралсиб".

Специалисты банка пересмотрели условия депозитной линейки, повысив ставки и изменив сроки вложения. На данный момент в лидеры вышел вклад «Удачный старт» с минимальной суммой в два миллиона рублей, сроком на три года и 7,7 % годовых.

Кроме того, ставки повысились по таким популярным продуктам, как «Доход», «Доход. Приоритет», «Доход. Статус», «Комфорт», «Комфорт. Приоритет», «Комфорт. Статус» (при длительности 541-731 день). А вклады и накопительные счета «Premium», «Premium Sport», «Прайвет» увеличились в проценте вне зависимости от срока вложений.

Для тех, кто пока еще не является клиентом банка Уралсиб (или является, но «неактивным»), предлагаются особенные условия, которыми стоит воспользоваться.

Для справки: «неактивный клиент» - физическое лицо, в течение примерно полутора лет не оформлявшее дебетовые карты, кредитки, инвестиции, страховые продукты. Возможное размещение средств за этот период – не более 100 000 руб.

Подобрать для себя оптимальный банковский вклад, выгодный и удобный сейчас – самое время. Можно обратиться в любое из ближайших отделений Банка Уралсиб, где специалисты подробно объяснят все нюансы и дадут советы.

Или созвониться с консультантом по бесплатному номеру 8-800-250-57-57.

Либо уточнить подробности на сайте банка ПАО «БАНК Уралсиб».

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»