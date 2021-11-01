В Минприроды края назвали причину загрязнения речки в Ставрополе

Фото: Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края

В Ставрополе установили причину неприятного запаха и странного цвета у воды в речке, протекающей через Татарское городище. В социальных сетях появились ролики, авторы которых жаловались на предположительное загрязнение речки химикатами, которые сливают в частном секторе. Как рассказали «КП-Ставрополь» в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 1 ноября 2021 года специалисты выехали на место и разобрались, в чем дело.

Инспекторский состав Центрального комплексного отдела минприроды проверили сказанное и показанное в интернете и пришли к заключению, что требования природоохранного законодательства нарушило юридическое лицо - СНТСН «Пламя».

- Факт сброса сточных вод с территории СНТСН «Пламя» подтвердился. В адрес указанного юридического лица направлено уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, - комментируют в пресс-службе министерства.