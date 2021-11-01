«Много беременных в реанимации»: роженица из Кабардино-Балкарии рассказала, как будущие мамы тяжело переносят COVID-19

Скрин-фото из видео от больницы в Нарткале

Пациентка Межрайонной многопрофильной больницы в Нарткале (Кабардино-Балкария) – в пандемию учреждение стало госпиталем для инфицированных COVID-19, рассказала о тяжелом течении болезни во время беременности.

Будущая мама Залина Кабардикова признается: «Как и многие думала, что болезнь обойдет меня стороной». Поэтому прививку против коронавируса делать не планировала. Но теперь, инфицировавшись ковидом, свое мнение молодая женщина изменила.

- К сожалению, заразилась в самый неподходящий момент, буквально за пару недель до моих родов, - рассказывает Залина. - И довольно тяжело перенесла это заболевание. Конечно, никого уговаривать и принуждать не могу, но судя по своему опыту и всему тому, что я здесь видела, считаю, последствия этого заболевания гораздо более опасны для ребенка, чем пресловутая прививка, которую мы так все боимся. Если бы я раньше знала, что меня ждет, обязательно бы привилась. Подумайте о будущем своего ребенка. Как выйду из больницы, и будет возможность, обязательно вакцинируюсь.

По словам пациентки больницы в КБР, много беременных женщин находятся в реанимации в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.