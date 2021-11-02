Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 ноября 2021 8:05

Число выздоровевших от коронавируса ставропольцев достигло 76,6 тысячи человек

За сутки выявили еще 460 инфицированных вирусом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

За весь период пандемии в Ставропольском крае коронавирус удалось победить 76,6 тысячам человек. Всего заразилось 98,6 тысяч человек, в том числе 460 - за последние сутки.

Ко 2 ноября в регионе выздоровели 135 человек, 36 пациентов скончались. Губернатор края Владимир Владимиров рассказал об эпидемиологической ситуации и призвал граждан беречь себя и проходить полный курс иммунизации от коронавируса.

- На сегодня прививку сделали 847,5 тысячи человек. Пункты иммунизации работают по всему краю, запасы вакцины достаточны, - заявил Владимиров.

Отметим, на настоящий момент Ставрополье располагает 229 тысячами доз первого компонента вакцины от COVID-19. Как утверждают в Минздраве. дефицита лекарств нет.