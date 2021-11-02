1 ноября военкомат призвал 120 новобранцев из Ставрополя

120 жителей Ставрополя отправились служить в рамках осеннего военного призыва, который продлится с 1 ноября по 31 декабря. Всего с краевой столицы военкомат призовет 300 молодых человек.

Об этом рассказали в администрации Ставрополя. Юноши отправятся служить в подразделения Южного военного округа. Призывная кампания проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, на 2 ноября в Ставропольском крае коронавирусом заболели 460 человек, погибли 36. Очень важно соблюсти все меры предосторожности во время осеннего призыва, чтобы армейские подразделения не стали очагом распространения коронавируса.