Железноводск стал вторым в рейтинге городов Ставрополья по эффективности управления

Город-курорт Железноводск занял вторую строчку в рейтинге городов Ставропольского края по эффективности местного самоуправления на 2020 год. Ежегодно правительство региона проводит мониторинг деятельности городских ведомств по разным направлениям - от экономики до развития культуры.

На первом месте оказался Ставрополь. В 2019 году Железноводск занимал пятую строчку рейтинга. По словам градоначальника Евгения Моисеева, это показатель правильной стратегии развития курорта.

- Несколько лет назад мы приняли концепцию создания города-курорта, удобного для жизни, отдыха и бизнеса. По этому направлению и идем. Сделано немало, но еще больше нужно сделать. 2 место в рейтинге городов за 2020 год подтверждает правильность выбранной нами стратегии, - написал Моисеев в официальном инстаграм-аккаунте.