Три молодых человека погибли в ДТП в Махачкале

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

В МВД Дагестана сообщили, что в ночь 1 ноября в Махачкале в автокатастрофе погибли трое молодых мужчин 20-25 лет. Еще двое человек отправились в больницу с тяжелыми травмами.

- На проспекте Петра 1, 26-летний местный житель, управляя автомобилем марки "Toyota Camry", проезжая перекресток на запрещающий сигнал светофора, не справился с управлением, врезался в дерево, затем в опору электроосвещения, - сказано в сообщении ведомства.

Двое 25-летних жителя Махачкалы и 23-летний уроженец Ботлихского района погибли, водитель автомобиля и еще один пассажир выжили. Их с тяжелыми травмами отправили в больницу.

Сейчас проводят проверку, чтобы установить степень вины автомобилиста.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ДТП, в котором пострадали отец и его пятилетняя дочь.