В Кисловодске директор санатория скрыла 46 миллионов рублей от налоговой

В Следственном комитете России по Ставропольскому краю рассказали, что глава одного из санаториев Кисловодска подозревается в сокрытии налогов на сумму более 46 миллионов рублей. Правоохранители уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

- По данным следствия, с апреля 2017 года по январь 2018 года подозреваемая сокрыла денежные средства санатория, за счет которых должна была произвести взыскание недоимки по налогам и сборам. В результате, задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила более 46 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас следователи собирают доказательства и требуют возмещения ущерба государству. После окончания расследования материалы передадут в суд.

Отметим, за сокрытие налогов от государства предусмотрено наказание в виде полного возмещения суммы, часто за счет имущества ответственного лица или организации.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что бизнесмен из Георгиевска скрыл налогов на почти 7 миллионов рублей.