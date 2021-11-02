В Предгорном округе Ставрополья завершили строительство водовода за 145 млн

В минЖКХ Ставропольского края рассказали о завершении строительства магистрального водопровода в Предгорном муниципалитете. На реализацию проекта выделили 145 миллионов рублей.

Конечно, водовод построили не с нуля: здесь уже прокладывали трубы 30 лет назад. Но за это время они полностью износились и не могли обеспечить жителей округа чистой питьевой водой. Тогда было принято решение капитально отремонтировать водопровод.

Работы начали весной 2021 года, осенью - закончили. Появилась новая ветка, которая подает воду на Ессентуки. Вода проходит систему фильтрации и обеззараживания.

Всего в 2021 году на развитие сферы водоснабжения в регионе выделили 1,2 миллиарда рублей. Жители многих станиц жаловались на отсутствие качественной питьевой воды, власти Ставрополья пытаются удовлетворить эту серьезную потребность.