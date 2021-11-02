Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 ноября 2021 11:38

В Предгорном округе Ставрополья завершили строительство водовода за 145 млн

Жители поселков и сел очень ждали завершение проекта, чтобы получить чистую питьевую воду
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В минЖКХ Ставропольского края рассказали о завершении строительства магистрального водопровода в Предгорном муниципалитете. На реализацию проекта выделили 145 миллионов рублей.

Конечно, водовод построили не с нуля: здесь уже прокладывали трубы 30 лет назад. Но за это время они полностью износились и не могли обеспечить жителей округа чистой питьевой водой. Тогда было принято решение капитально отремонтировать водопровод.

Работы начали весной 2021 года, осенью - закончили. Появилась новая ветка, которая подает воду на Ессентуки. Вода проходит систему фильтрации и обеззараживания.

Всего в 2021 году на развитие сферы водоснабжения в регионе выделили 1,2 миллиарда рублей. Жители многих станиц жаловались на отсутствие качественной питьевой воды, власти Ставрополья пытаются удовлетворить эту серьезную потребность.