20 астраханцев дали важную информацию о сбежавшем из психбольницы члене банды Басаева

В астраханском управлении МВД России рассказали, что 20 человек предоставили важные сведение о местонахождении бывшего члена банды Басаева Алханова Магомеда. Он сбежал из психиатрической больницы.

- В отдельных районах Астрахани работают правоохранители. С горожанами проводятся беседы, их призывают быть бдительнее и сообщать о любых обстоятельствах, связанных с разыскиваемым лицом. Инициативно обратились более 20 человек, сообщивших важные сведения, - рассказали журналистам в ведомстве.

К поискам подключились и местные жители - они собираются в группы и прочесывают окрестности.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 26 октября Алханов сбежал из психиатрической больницы, куда его направили для медицинской экспертизы. Региональный главк ФСИН показывает, что после побега он уже попал в объектив камеры видеонаблюдения в магазине Астрахани.

Предварительно известно, что Алханов провел ранее в колонии 10 лет за участие в незаконном вооруженном формировании, приготовление к теракту и незаконный оборот оружия и боеприпасов. И административный надзор с него был снят.

За поимку преступника объявили вознаграждение.

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