В 2021 году в больницы Ставрополья пришли 134 молодых медика-целевика

За 2021 год в Ставропольском крае трудоустроили 134 молодых медика по программе целевого набора. Об это сообщил губернатор края Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

- Как показывает время, эта практика себя оправдывает. Только в этом году в медучреждения разных территорий Ставрополья приняты на работу 134 молодых специалиста. А на программы специалитета и ординатуры в медвузы зачислен 401 выпускник ставропольских школ, - рассказал Владимиров.

Врачи отправились в больницы практически всех муниципалитетов региона. Сейчас медики особенно востребованы на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации на Ставрополье.

Также сейчас краевые власти развернули программу модернизации первичного звена здравоохранения, которая подразумевает строительство новых больниц, амбулаторий, поликлиник и т. д.