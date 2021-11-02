Ставрополье закупит лекарства от COVID-19 на 92,5 млн рублей из федерального бюджета

В управлении по информационной политике Ставропольского края рассказали, что власти хотят закупить еще больше лекарств от коронавируса для амбулаторных больных на 92,5 миллиона рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

- Еще более 10,9 млрд рублей будет направлено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами амбулаторных больных с коронавирусной инфекцией. Коснется эта мера господдержки более 1,8 млн человек, а конкретно Ставрополье получит на эти цели еще почти 92,5 млн рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что три дня подряд Ставрополье обновляет антирекорд заболеваемости коронавирусом. За сутки в регионе выявили еще 460 новых случаев заражения, 36 человек погибли.