В Минздраве прокомментировали перевод роддома Ставрополя в ковид-госпиталь

Министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников заявил, что перевод родильного дома Ставрополя в статус ковид-госпиталя является необходимой и неизбежной мерой. Сейчас заняты 95% коек, нужно было срочно расширять фонд мест для людей с коронавирусом.

- Когда принимается решение о перепрофилировании коек, мы исходим из того, что это должно быть преимущественно отдельно стоящее здание, чтобы заражённые меньше контактировали со здоровыми людьми. Это снизит риски заболеваемости и переноса инфекции внутри медучреждения, - сказал Колесников.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о перепрофилировании роддома. Теперь рожениц отправляют в другие учреждения, а их койки отдают пациентами с COVID-19. Многим жителям региона не понравилась такая инициатива минздрава.

На сегодняшний день в Ставропольском крае зарегистрировали 460 новых случаев заражения. 36 человек погибли.