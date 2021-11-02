В Предгорном округе мужчина зарезал соседа из-за припаркованного автомобиля

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что против 54-летнего жителя станицы Предгорного округа возбудили уголовное дело по статье "убийство". Он зарезал своего знакомого из-за припаркованного у его участка автомобиля.

- По данным следствия, вечером 30 октября текущего года возле одного из домовладений станицы Боргустанской между мужчинами произошла ссора из-за припаркованного подозреваемым автомобиля возле дома потерпевшего. В ходе конфликта подозреваемый нанес 52-летнему мужчине два удара ножом в область груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас подозреваемый находится в руках полиции, идет расследование дела.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что ставрополец ударил своего коллегу ножом в пах и убил его. Инцидент произошел в Ленинградской области.