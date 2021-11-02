Медики Ставрополя привили от гриппа 26% населения города

В администрации Ставрополя рассказали, что врачи сделали прививки от гриппа более 100 тысячам жителей города, это 26% от всех горожан. Вакцинацию можно пройти бесплатно в поликлиниках, больницах и т.д.

- Сделать прививку обязательно рекомендуют детям, студентам, представителям отдельных профессий. К ним относятся медики, педагоги, работники транспорта, торговли и другие. Также иммунизацию стоит пройти горожанам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60 лет, - сказано в сообщении пресс-службы мэрии.

Напомним, осень - период заболеваемости гриппом. Школьникам могут сделать вакцину прямо в образовательном учреждении, для этого приезжают медики. Также важно помнить о вакцинации против коронавируса.