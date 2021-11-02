Организаторы двух ОПГ на Ставрополье получили 15 лет колонии строгого режима

Суд Ставропольского края вынес приговор организаторам и участникам двух организованных преступных сообществ, которые орудовали в регионе много лет. Один из глав банд получил 15 лет колонии, второй - 14 лет и 6 месяцев заключения.

В 2017 году следственный комитет возбудил против банд 12 уголовных дел. По данным следствия, они вымогали деньги у бизнесменов и мелких предпринимателей, занимались незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Причем у каждого была своя роль. Главари - "смотрящие" за определенными районами Ставрополья. Руководитель одной из банд "крышевал" Георгиевск, второй - Кировский район края.

- 29 октября 2021 года Георгиевским городским судом Ставропольского края указанные лица признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлений, - сказано в сообщении ведомства.

Остальные члены ОПГ получили получили наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 13 лет. Пока что приговор не вступил в силу.