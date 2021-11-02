Меняем реальность: телекоммуникации «Ростелекома» расширили форум «Машук» до цифрового формата

Фото: Ростелеком.

«Ростелеком» девятый год подряд выступил телекоммуникационным партнером Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021», который прошел в Пятигорске с 15 по 31 октября.

В этот раз его масштаб охватил все страну: благодаря технологиям у мероприятия появился онлайн-формат, который позволил подключаться к событиям участникам из любых регионов. Для этой цели, а также для коммуникации на территории форума национальный цифровой провайдер предоставил организаторам и участникам стабильный проводной и беспроводной интернет со скоростью до 20 Гбит/с.

Кроме того, специалисты «Ростелекома» установили на территории лагеря 30 точек доступа Wi-Fi, развернули необходимую телеком-инфраструктуру для пресс-центра и образовательных мастерских. За время проведения форума «Машук-2021» сети провайдера обеспечили более 200 часов онлайн-трансляций, которые посмотрели свыше 10 тыс. пользователей.

- “Машук-2021” - это целый университет, позволивший участникам самостоятельно разработать проекты и дальше развивать их в своих регионах. На мастерских ребята создавали самые разные продукты - образовательные курсы, арт-объекты, культурные фестивали, туристические маршруты, веб-сайты, новые медиа и многое другое. Благодаря технической поддержке “Ростелекома” ни авторы проектов, ни организаторы не испытывали трудностей с поиском и обменом информацией. Надеемся, что наше партнерство продолжится и в будущем, - отметил Николай Бажитов, директор XII Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2021».

Фото: Ростелеком.

Впервые отдельным направлением стал онлайн-формат форума «Цифровой Машук», в рамках которого участники, вне зависимости от их географического положения, могли не только присутствовать на различных событиях, но и представить свои проекты на конкурс грантов «Ростелекома».

- Цифровая трансформация касается уже многих сфер деятельности человека, и образование - одна из них. Поэтому мы как ключевой исполнитель национальной программы “Цифровая экономика” в рамках социальной политики компании уделяем этому направлению особое внимание. Второй год подряд мы, помимо телеком-составляющей, поддерживаем проекты участников “Машука” грантами и намерены делать это на постоянной основе, - рассказал Сергей Мордасов, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

Повышение ИТ-грамотности среди студентов - в числе приоритетных задач «Ростелекома», поэтому компания на Юге поддерживает сторонние образовательные проекты и инициирует собственные. Среди стартовавших в этом году - онлайн-курс «Цифровое образование» для учащихся 34 вузов Юга России и Дальнего Востока. Курс знакомит будущих специалистов гуманитарных профессий с возможностями цифровых технологий. Лучшие студенты представят команду своего вуза в финальном «Нехакатоне», получат приглашение на стажировку в «Ростелеком», а также ценные призы.

Подробно ознакомиться с онлайн-курсом «Цифровое образование» можно в мобильном приложении «Цифра РТК», а также на официальном YouTube-канале, где в записи доступны лекции проекта.