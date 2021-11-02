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Общество2 ноября 2021 16:55

В роддоме Ставрополя развернут койки для беременных с коронавирусом

Учреждение пришлось перепрофилировать в ковид-госпиталь из-за роста числа заболевших
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Главный акушер-гинеколог региона Кирилл Павлов заявил, что ставропольское родильное отделение сможет разместить 50 коек для беременных женщин с подтвержденным коронавирусом. Раньше их приходилось перенаправлять в Пятигорск.

- На время перепрофилирования родильного дома горбольницы № 4, его нагрузку на себя возьмут два перинатальных центра, которые в настоящее время работают не в полную мощность. Все пациентки будут приняты, им своевременно будет оказана качественная медпомощь, - заявил Павлов.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о переводе роддома в статус ковид-госпиталя, а также приводила официальный комментарий Минздрава Ставрополья по этому вопросу.