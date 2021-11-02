До конца 2021 года власти Ставрополья вложат в ремонт дорог 13 млрд рублей

В министерстве дорожного хозяйства Ставропольского края сообщили, что до конца 2021 года региональные власти переведут на ремонт дорог более 13 миллиардов рублей. 6,5 млрд уже направили в администрации городских округов.

- Соответствующие нормативным требованиям современные дороги важны для успешного социально-экономического развития региона. В связи с этим объем средств на ремонт и создание дорожной сети растет. В этом году региональный дорожный фонд составляет рекордную сумму - более 13 млрд рублей, - рассказали в пресс-службе.

Средства пойдут на развитие улично-дорожной инфраструктуры региона. Отметим, в Ставропольском крае проводят комплексный ремонт трасс. Это значит, что идет не только замена асфальтового покрытия, но и обустройство обочин, тротуаров, автобусный остановок и т.д.

Таким образом регион вошел в тройку лидером по России за качественные автомобильные дороги.