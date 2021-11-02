Ставропольскую школу через суд заставили установить лингафонные кабинеты

В Степновском районе прокурор через суд обязал школу установить оборудование для изучения иностранного языка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.

В ходе проверки представитель надзорного ведомства установил, что в учреждении нет лингафонных кабинетов. Это считается нарушением законодательства об образовании школами.

- Прокурор района просил суд обязать школы в течении года, со дня вступления в силу решения суда, оборудовать лингафонные кабинеты. Обязать управление образования выделить денежные средства на оборудование лингафонных кабинетов в общеобразовательное учреждение, - сообщает пресс-служба ставропольских судов.

Исковые требования прокурора были полностью удовлетворены.