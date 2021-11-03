На Ставрополье суточный показатель выздоровления от COVID-19 увеличился в 3 раза

На 3 ноября в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 436 пациентов за сутки. За вчерашний день этот показатель составил 135 человек, в три раза меньше.

При этом инфицировались еще 466 ставропольцев. Многих из них отправили в больницы для лечения. На сегодняшний день в регионе заняты около 95% ковид-коек, ряд медицинских учреждений пришлось перепрофилировать в госпитали для пациентов с коронавирусом.

Летальность постепенно растет - за сутки погибли 39 человек. Несколько дней назад этот показатель не превышал 30-36 человек.