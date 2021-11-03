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Здоровье3 ноября 2021 8:40

13 тысяч ставропольцев привились от COVID-19 за прошедшие сутки

Всего количество вакцинированных граждан составило 861 тысяча человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За прошедший день в Ставропольском крае более 13 тысяч человек иммунизировались от коронавируса первым компонентом вакцины. Общее число вакцинированных граждан составило 861 тысяча человек.

Из больниц выписали 436 человек, показатель выздоровления серьезно вырос. По состоянию на 2 ноября болезнь побороли 135 человек. Однако, растет и летальность: с 30-35 погибших в сутки перешли к 39 скончавшимся.

Суточная заболеваемость также растет - за вчерашний день зафиксировали 466 новых случаев коронавирусной инфекции.