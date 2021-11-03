Полиция нашла сообщника ставропольца, который убил и сжег женщину в банной печи

В Следственном комитете Ставропольского края рассказали, что полиция нашла сообщника убийцы из Изобильненского округа. Он был свидетелем убийства женщины, а потом помог сжечь ее тело в банной печи.

По данным следствия, убийце 54 года, жил в станице Новотроицкой. Во время пьяного застолья он разозлился на свою знакомую и ударил ее ножом в грудь. Женщина скончалась от ранения, а преступник решил "замести следы" и сжег ее тело в банной печи.

В это время на месте преступления находился 41-летний мужчина, сообщник убийцы. Он помог оттащить тело к бане, засунуть в печь и сжечь. Он не сообщил правоохранителям о преступлении и покрывал убийцу.

Против обоих мужчин завели уголовные дела по соответствующим статьям.