«Россети Северный Кавказ» отремонтировали более 162 км высоковольтных ЛЭП в Чечне

Фото: Россети.

Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в рамках реализации ремонтной программы текущего года провели капитальный ремонт более 162 километров воздушных линий электропередачи 35 - 110 кВ.

Энергетики в том числе заменили более 11 километров грозозащитного троса и 11,3 тысячи изоляторов, расчистили от древесно-кустарниковой растительности 31 га трасс энергообъектов. Комплекс мероприятий позволил повысить качество и надежность электроснабжения около 425 тысяч жителей и более 200 социально значимых объектов республики.

- Техническое обслуживание и капитальный ремонт воздушных линий электропередачи проводится для обеспечения потребителей и социально значимых объектов республики надежным и качественным электроснабжением. Выполненные работы позволят нам свести к минимуму риск технологических нарушений на энергообъектах в осенне-зимний период, - отметил заместитель главного инженера АО «Чеченэнерго» Али Автарханов.