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Общество3 ноября 2021 11:22

На Ставрополье пройдут рейды на пьяных водителей в праздничные дни с 4 по 7 ноября

Госавтоинспекция организует четырехдневную операцию для предотвращения ДТП
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В праздничные дни с 4 по 7 ноября полиция Ставропольского края будет ловить нетрезвых водителей на автотрассах. Рейды пройдут в рамках спецоперации "Нетрезвый водитель".

Правоохранители будут обращать внимание не только на тех, кого поймали в пьяном состоянии, но и на ставропольцев с похмельем. Согласно законодательству, запрещено водить автомобиль в таком состоянии - это опасно как для самого водителя, так и для всех окружающих.

Напомним, 4 ноября - День народного единства. Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей.