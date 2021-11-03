На Ставрополье пройдут рейды на пьяных водителей в праздничные дни с 4 по 7 ноября

В праздничные дни с 4 по 7 ноября полиция Ставропольского края будет ловить нетрезвых водителей на автотрассах. Рейды пройдут в рамках спецоперации "Нетрезвый водитель".

Правоохранители будут обращать внимание не только на тех, кого поймали в пьяном состоянии, но и на ставропольцев с похмельем. Согласно законодательству, запрещено водить автомобиль в таком состоянии - это опасно как для самого водителя, так и для всех окружающих.

Напомним, 4 ноября - День народного единства. Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 октября по 7 ноября нерабочей.