Банк Уралсиб расширил линейку премиальных услуг и сделал их более доступными

Воспользоваться линейками премиальных услуг теперь сможет еще большее количество физлиц.

Новые пакеты Premium и Premium Light предусматривают приоритетное обслуживание, возможность доступа к финансовым и нефинансовым привилегиям, целый список бонусов, а также максимально упрощенную схему взаимодействия с банком. Воспользоваться линейками премиальных услуг теперь сможет еще большее количество физлиц.

С первого ноября объем клиентского портфеля для входа в Premium снижен с 3 до 2 миллионов рублей. (Под «портфелем» понимаются собственные денежные средства на всех счетах клиента в банке Уралсиб, плюс размещенные в продуктах партнеров банка.) Клиенту выделяется личный менеджер, а обслуживание проводится в отдельных вип-зонах. Карты высокой категории рассчитаны на использование трех валют, включая рубли. Счета могут работать с шестью наиболее популярными дензнаками.

Дополнительные бонусы: кешбэк до 3 % (самая высокая ставка на сегодняшний день), комфортные условия путешествия со страховкой для всей семьи, повышенные проценты по вкладам, широкие возможности инвестирования и многое другое.

Для клиентов Premium Light предусмотрен примерно такой же пакет услуг, но в чуть более скромных масштабах. Порог входа - портфель в 1 млн рублей, либо определенная сумма расходных операций по карте.

Чтобы уточнить свои возможности, привилегии и войти в пул премиальных пользователей банка, достаточно позвонить по телефону 8-800-250-25-00, ознакомиться с условиями на сайте Уралсиб или получить консультацию у специалиста в ближайшем отделении.