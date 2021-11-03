Власти Ставрополья потратили 112 млн на обеспечение ковид-пациентов кислородом

В Минздраве Ставропольского края рассказали, что за два месяца осени 2021 года власти региона вложили 112 миллионов рублей на закупку кислорода для больных коронавирусом. Теперь глава Ставрополья говорит о том, что нужно создать еще одно предприятие для производства медицинского воздуха.

- Эти средства пошли на приобретение кислородного оборудования, которое уже доведено в лечебные учреждения, – кислородные линии, газификаторы, концентраторы, - рассказал министр здравоохранения Владимир Колесников.

Сейчас больным требуется порядка 58 тонн кислорода, в Ставропольском крае нет таких мощностей. Поэтому властям приходится закупать кислород из Краснодарского края, Ростовской области и т.д.

Напомним, вопрос обеспечения медучреждений кислородом встал особенно остро во время пандемии. В соседней Северной Осетии летом произошла трагедия: 9 человек погибли из-за аварии на кислородной подстанции. Глава больницы должен был построить резервную трубу для подачи важного вещества, но не сделал этого в срок. Поэтому во время аварии пациенты остались без кислорода и погибли.