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Происшествия3 ноября 2021 13:56

На Ставрополье служебная собака нашла в доме мужчины килограмм марихуаны

Он заверил, что траву использовал только для личного использования
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу рассказали, что против молодого ставропольца возбудили уголовное дело после обыска в доме. Служебная собака нашла в его квартире почти килограмм марихуаны.

Как заверил подозреваемый, использовал растение только ради личного пользования - не продажи. Однако теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о попытке пронести в исправительную колонию Ставрополья тяжелый наркотик внутри станков для бритья. Злоумышленники положили маленькие пакетики с порошком под самые лезвия, даже не в ручку станка.