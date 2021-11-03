На Ставрополье служебная собака нашла в доме мужчины килограмм марихуаны

В МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу рассказали, что против молодого ставропольца возбудили уголовное дело после обыска в доме. Служебная собака нашла в его квартире почти килограмм марихуаны.

Как заверил подозреваемый, использовал растение только ради личного пользования - не продажи. Однако теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о попытке пронести в исправительную колонию Ставрополья тяжелый наркотик внутри станков для бритья. Злоумышленники положили маленькие пакетики с порошком под самые лезвия, даже не в ручку станка.