Администрация Ставрополя подготовила 100 единиц техники к зимнему периоду

В мэрии Ставрополя сообщили, что градоначальник проверил готовность уборочной техники города к зимнему периоду. Уже сейчас заготовили 42 тысячи тонн материалов против гололеда и 100 единиц техники.

- У нас более 220 километров городских дорог на обслуживании, сотни километров тротуаров и 549 остановочных павильонов. В трёх районах города составлены графики дежурства смен, назначены ответственные, утверждены маршруты движения и схемы оповещения персонала предприятий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Напомним, прошлой зимой в Ставропольском крае несколько раз выпадала месячная норма осадков за один вечер. Коммунальщики не справлялись, дороги были завалены снегом. Люди ждали транспорт больше часа.