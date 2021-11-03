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Здоровье3 ноября 2021 14:48

В Ессентуках не хватает медавтомобилей для доставки лекарств пациентам с COVID-19

Чиновники решили выделить служебные машины для разгрузки медиков
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Глава Ессентуков Александр Некристов в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что подписал распоряжение о передаче всех служебных автомобилей администрации в пользование поликлиник. Теперь волонтеры и врачи смогут доставлять лекарства от коронавируса больным на этих машинах.

- Также дал распоряжение, что с сегодняшнего дня все служебные машины администрации города будут закреплены за поликлиникой. Это поможет волонтерам ускорить процесс доставки лекарств больным коронавирусной инфекцией, - написал мэр города.

Напомним, за последние сутки в Ставропольском крае инфицировались еще 466 человек, погибли 39 ставропольцев.