В Ессентуках не хватает медавтомобилей для доставки лекарств пациентам с COVID-19

Глава Ессентуков Александр Некристов в официальном инстаграм-аккаунте сообщил, что подписал распоряжение о передаче всех служебных автомобилей администрации в пользование поликлиник. Теперь волонтеры и врачи смогут доставлять лекарства от коронавируса больным на этих машинах.

- Также дал распоряжение, что с сегодняшнего дня все служебные машины администрации города будут закреплены за поликлиникой. Это поможет волонтерам ускорить процесс доставки лекарств больным коронавирусной инфекцией, - написал мэр города.

Напомним, за последние сутки в Ставропольском крае инфицировались еще 466 человек, погибли 39 ставропольцев.